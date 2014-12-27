Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе автомобиль сбил женщину. Как сообщает Report, ДТП произошло по адресу Городское шоссе, переулок 5. Двигавшийся в направлении города, автомобиль марки "Mercedes", которым управлял Рашад Бахрамов, сбил переходившую улицу, 57-летнюю Зейнаб Гахраманову. После этого, водитель посадил пострадавшую в свою машину и отвез ее в городскую больницу №3. По сообщениям из больницы, состояние пострадавшей тяжелое. Водитель автомобиля доставлен в Управление полиции Сабунчинского района для дачи показаний.

По факту ведется следствие.