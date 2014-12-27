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    ​В Сабунчинском районе автомобиль сбил женщину

    Водитель на своей машине доставил пострадавшую в больницу

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе автомобиль сбил женщину. Как сообщает Report, ДТП произошло по адресу Городское шоссе, переулок 5. Двигавшийся в направлении города, автомобиль марки "Mercedes", которым управлял Рашад Бахрамов, сбил переходившую улицу, 57-летнюю Зейнаб Гахраманову. После этого, водитель посадил пострадавшую в свою машину и отвез ее в городскую больницу №3. По сообщениям из больницы, состояние пострадавшей тяжелое. Водитель автомобиля доставлен в Управление полиции Сабунчинского района для дачи показаний.

    По факту ведется следствие. 

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