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    В Сабунчинском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 28 декабря около 21:00 на территории поселка Маштага Сабунчинского района житель города Баку Орхан Велиев на автомобиле марки "ВАЗ-2107" сбил переходившего дорогу жителя Джалилабадского района Джейхуна Аббасова. Пешеход скончался по дороге в больницу.

    По факту ведется расследование.

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