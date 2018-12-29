В Сабунчинском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

29 декабря, 2018 14:45

https://report.az/storage/news/e29249b43f33feb2788019aa84d8a626/d2cb4e2d-90a8-4897-a3ab-9bfb5cbf7f27_292.jpg Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль сбил насмерть пешехода. Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 28 декабря около 21:00 на территории поселка Маштага Сабунчинского района житель города Баку Орхан Велиев на автомобиле марки "ВАЗ-2107" сбил переходившего дорогу жителя Джалилабадского района Джейхуна Аббасова. Пешеход скончался по дороге в больницу. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.