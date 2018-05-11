В Сабунчи задержан наркоторговец "Гагаш"

Баку. 11 мая.REPORT.AZ/ В результате очередных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 12 отдела Сабунчинского РУП города Баку, задержан подозреваемый в осуществлении незаконного оборота и купле-продаже наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате проведенной операции был задержан находившийся в розыске по статье 234 Уголовного кодекса житель поселка Балаханы Рашад Сафаров, более известный как "Гагаш".

В ходе личного обыска с участием понятых при нем было обнаружено и изъято 0,308 гр. героина, еще 1 кг. 5 гр. героина было найдено в его автомобиле марки "Нива". Р.Сафаров в показаниях следствию также признался, что употребляет наркотики и занимается продажей наркотических средств.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Продолжаются необходимые следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия для определения источника поступления наркотических веществ.