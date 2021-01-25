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В Сабунчи произошел взрыв, есть пострадавший

В Сабунчи произошел взрыв, есть пострадавший По предварительной версии, взрыв произошел в результате утечки бытового газа
Происшествия
25 января 2021 г. 10:10
В Сабунчи произошел взрыв, есть пострадавший
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В Сабунчинском районе Баку в одноэтажном доме общей площадью 50 кв.м произошёл взрыв, сопровождавшийся пожаром.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

По информации, образовавшаяся при взрыве ударная волна обрушила стены дома, снесла кровлю.

В результате пожара в доме сгорели возгораемые конструкции площадью 22 кв.м. Во время пожара один человек получил ожоги, прибывшая на место происшествия скорая медицинская помощь оказала первую помощь пострадавшему. Распространение пожара на близлежащие дома удалось предотвратить. Пожар был потушен противопожарными подразделениями.

По предварительной версии, взрыв произошел в результате утечки бытового газа. Соответствующие структуры ведут разбирательство в связи с инцидентом.

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Версия на азербайджанском языке Sabunçuda partlayış olub, xəsarət alan var

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