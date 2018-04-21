В Сабунчи люди в масках напали на дом

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе совершено нападение на дом.

Как передает Report, об этом сообщает министерство внутренних дел.

20 апреля трое неизвестных забрались в дом к жителю поселка Маштага Сабунчинского района Наджафали Агаеву, потребовали деньги и золотые украшения, угрожая хозяину дома и его жене Месмеханум ножом и битой. Не добившись желаемого, они избили Н.Агаева, нанесли ножевое ранение в ногу и скрылись с места преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 42-го отделения полиции Сабунчинского РУП, были задержаны подозреваемые в совершении преступления их земляки, ранее судимые Сахиб Гашимов, Гурбангулу Гусейнов и Сеймур Гусейнов.

У них в качестве вещественных доказательств были изъяты веревка, перчатки, спортивные биты и нож.