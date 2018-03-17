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    В Сабирабадском районе задержаны совершившие кражу на кладбище бывшие заключенные

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В Сабирабадское районное отделение полиции поступила информация о том, что на кладбище на территории села Кюркенди украдены алюминиевые украшения установленной около могил изгороди.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, сотрудниками полиции были приняты соответствующие меры и в результате оперативно-розыскных мероприятий, за короткий срок задержаны 3 человека, подозреваемых в совершении кражи.

    Было установлено, что это жители Сабирабадского района, ранее судимые Мирджаббар Мириев, Юсиф Азизов и Али Ширинов.

    По факту в районном отделении полиции ведется расследование.

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