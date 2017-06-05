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    В Сабирабаде змеи заползают в дома и дворы - ФОТО

    Родителя беспокоятся о детях© Report.az

    Сабирабад. 5 июня. REPORT.AZ/ В селе Гаджибабир Сабирабадского района беспокойство вызвало заползание змей в дворы и дома.

    Как передает аранское бюро Report, уже несколько дней в частном доме местной жительницы Зулейхи Мехралиевой появляются змеи.

    По словам владельцев дома, несмотря на то, что нескольких заползших в дом змей они убили, пресмыкающиеся продолжают приползать. Родители начали беспокоиться, что змеи могут ужалить детей.

    По словам владельцев дома, потепление погоды в последние дни, культивационные работы посредством людей и техники на территориях привело к тому, что змеи начали заползать во дворы. Местные жители подчеркнули важность распыления ветеринарами на территориях лекарственных средств.

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