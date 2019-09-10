В Сабирабаде загорелся частный дом, один человек отравился дымом - ФОТО

В Сабирабаде загорелся частный дом.
Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент отмечен сегодня вечером в селе Чёль Бешдяли.
В частном доме местного жителя Надира Мирзоева произошел пожар. Во время инцидента от дыма отравилась дочь хозяина дома Марджан Надир гызы Мирзазаде. Ее доставили в Ширванскую центральную городскую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавшей нормальное.
В результате пожара одноэтажное жилое здание полностью сгорело. Пламя потушено. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на окрестную территорию.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости