В Сабирабаде загорелся частный дом, один человек отравился дымом - ФОТО

В Сабирабаде загорелся частный дом, один человек отравился дымом

10 сентября, 2019 20:51

© Report https://report.az/storage/news/07844357fbd7b2d9ce258d8ef554931f/af109d19-1179-432d-b463-bdc316602d04_292.jpg В Сабирабаде загорелся частный дом. Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент отмечен сегодня вечером в селе Чёль Бешдяли. В частном доме местного жителя Надира Мирзоева произошел пожар. Во время инцидента от дыма отравилась дочь хозяина дома Марджан Надир гызы Мирзазаде. Ее доставили в Ширванскую центральную городскую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавшей нормальное. В результате пожара одноэтажное жилое здание полностью сгорело. Пламя потушено. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на окрестную территорию. По факту ведется расследование.

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