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В Сабирабаде загорелся частный дом, один человек отравился дымом - ФОТО

В Сабирабаде загорелся частный дом, один человек отравился дымом
© Report

В Сабирабаде загорелся частный дом.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент отмечен сегодня вечером в селе Чёль Бешдяли. 

В частном доме местного жителя Надира Мирзоева произошел пожар. Во время инцидента от дыма отравилась дочь хозяина дома Марджан Надир гызы Мирзазаде. Ее доставили в Ширванскую центральную городскую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавшей нормальное.  

В результате пожара одноэтажное жилое здание полностью сгорело. Пламя потушено. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на окрестную территорию.  

По факту ведется расследование. 

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