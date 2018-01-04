В Сабирабаде задержаны похитители кабеля

Сабирабад. 4 января. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе задержаны похитители кабеля.

Об этом аранскому бюро Report сообщили из Ширванской региональной группы пресс-службы МВД.

По информации, в прошлом году неизвестными были украдены алюминиевые провода на обесточенных электрических столбах в поселке "Ени Зангилан" в селе Рустамли.

В результате оперативных мероприятий сотрудников Гарагюнейского отделения полиции Сабирабадского районного отделения полиции были задержаны и привлечены к следствию подозреваемые в краже, жители села Пирвеис Зангиланского района Магсуд Мамедов, Мохлат Мамедов и житель села Кёлгышлаг Рагим Джафаргулиев.

По факту возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются.