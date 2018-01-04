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    В Сабирабаде задержаны похитители кабеля

    По факту возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются

    Сабирабад. 4 января. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе задержаны похитители кабеля.

    Об этом аранскому бюро Report сообщили из Ширванской региональной группы пресс-службы МВД.

    По информации, в прошлом году неизвестными были украдены алюминиевые провода на обесточенных электрических столбах в поселке "Ени Зангилан" в селе Рустамли.

    В результате оперативных мероприятий сотрудников Гарагюнейского отделения полиции Сабирабадского районного отделения полиции были задержаны и привлечены к следствию подозреваемые в краже, жители села Пирвеис Зангиланского района Магсуд Мамедов, Мохлат Мамедов и житель села Кёлгышлаг Рагим Джафаргулиев.

    По факту возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются. 

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