В Сабирабаде задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков, полученных у гражданина Ирана

В Сабирабаде у задержанных по подозрению в сбыте наркотических средств, полученных у гражданина Ирана, изъяли 13 килограммов марихуаны.

В Сабирабаде у задержанных по подозрению в сбыте наркотических средств, полученных у гражданина Ирана, изъяли 13 килограммов марихуаны.

Как сообщили Report в Ширавнской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабирабадского районного отдела полиции, были задержаны житель района Фарид Мурадов и житель села Йолчубейли Айдын Эйвазов.

При личном досмотре у них были обнаружены и изъяты три упаковки марихуаны общим весом 13 килограммов 325 граммов.

В ходе расследования выяснилось, что Ф.Мурадов и А.Эйвазов связались через социальные сети с иранским наркоторговцем, переправлявшим наркотики в Азербайджан контрабандным путем, и согласились предоставить "услуги" наркокурьера за 2 500 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело в Следственном отделении Сабирабадского РОП, решением районного суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время осуществляются мероприятия в целях установления преступных связей задержанных.