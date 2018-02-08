 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сабирабаде задержаны ограбившие магазин мужчины

    По факту ведется расследование

    Сабирабад. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе задержаны ограбившие магазин мужчины.

    Об этом аранскому бюро Report сообщили из Ширванской городской региональной группы пресс-службы МВД.

    Обратившись 7 февраля с заявлением в отделение полиции Гарагюней Сабирабадского отделения полиции, местный житель Авез Мурадов заявил об ограблении день назад принадлежащего ему магазина.

    Прибывшие в магазин сотрудники отделения полиции Гарагюней провели соответствующие мероприятия. В ходе расследований выяснилось, что из магазина украдены разговорные карты на 1000 манатов и железные монеты на 580 манатов.

    В результате проведенных мероприятий удалось установить, что подозреваемые лица находятся на территории Хатаинского района.

    В ходе совместных успешных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 35-го отделения полиции Хатаинского РУП и отделения полиции Гарагюней Сабирабадского отделения полиции были задержаны подозреваемые - житель Сабирабадского района Алииса Нариманов, житель Товузского района Пиргулу Гусейнов и житель Билясуварского района Нуслят Гасаналиев.

    Во время допроса все трое признались в совершении преступления.

    Часть украденных ими разговорных карт была изъята в качестве вещественного доказательства.

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi