В Сабирабаде задержаны насильники

В Сабирабадской районной прокуратуре проведено разбирательство на основании обращения жительницы села Хашимханлы Н.Мамедовой 1977 г.р. о том, что около 22:00 12 июня, когда была дома одна, она была изнасилована односельчанами Фаиком Амраховым и Авазом Амр

В Сабирабадской районной прокуратуре проведено разбирательство на основании обращения жительницы села Хашимханлы Н.Мамедовой 1977 г.р. о том, что около 22:00 12 июня, когда была дома одна, она была изнасилована односельчанами Фаиком Амраховым и Авазом Амраховым.

Как сообщили Report в Сабирабадской районной прокуратуре, заведено уголовное дело по статье 149.2.1 (изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК АР.

Фаик Амрахов и Аваз Амрахов задержаны в качестве обвиняемых и привлечены к следствию, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

По делу назначены соответствующие экспертизы, в районной прокуратуре следствие продолжается.