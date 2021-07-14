О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Сабирабаде задержаны насильники

В Сабирабаде задержаны насильники В Сабирабадской районной прокуратуре проведено разбирательство на основании обращения жительницы села Хашимханлы Н.Мамедовой 1977 г.р. о том, что около 22:00 12 июня, когда была дома одна, она была изнасилована односельчанами Фаиком Амраховым и Авазом Амр
Происшествия
14 июля 2021 г. 09:53
В Сабирабаде задержаны насильники

В Сабирабадской районной прокуратуре проведено разбирательство на основании обращения жительницы села Хашимханлы Н.Мамедовой 1977 г.р. о том, что около 22:00 12 июня, когда была дома одна, она была изнасилована односельчанами Фаиком Амраховым и Авазом Амраховым.

Как сообщили Report в Сабирабадской районной прокуратуре, заведено уголовное дело по статье 149.2.1 (изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК АР.

Фаик Амрахов и Аваз Амрахов задержаны в качестве обвиняемых и привлечены к следствию, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

По делу назначены соответствующие экспертизы, в районной прокуратуре следствие продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sabirabadda qadını zorlayanlar həbs edildi

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
7 июля 2021 г. 19:45
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
9 июля 2021 г. 12:50
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
8 июля 2021 г. 12:15
В Германии почтили память убитого азербайджанца
ФотоВ Германии почтили память убитого азербайджанца
9 июля 2021 г. 10:00
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
9 июля 2021 г. 01:33
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi