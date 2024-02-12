В Сабирабаде задержаны наркокурьеры

В Сабирабаде задержаны наркокурьеры, один из которых хранил при себе огнестрельное оружие без разрешительных документов.

В Сабирабаде задержаны наркокурьеры, один из которых хранил при себе огнестрельное оружие без разрешительных документов.

Как сообщили Report в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками Сабирабадского районного отдела полиции был задержан ранее судимый за грабеж и наркоторговлю житель района Саид Зейналов.

При обыске в доме задержанного были обнаружены и изъяты 400 гр. марихуаны, а также пистолет марки "Наган".

Также сотрудниками полиции был задержан житель села Асгарбейли Сабирабадского района Ильяр Керимов. По адресу его проживания найдены 30 спичечных коробок с марихуаной.

По фактам возбуждены уголовные дела.

В целом за последние 10 дней в результате оперативных мероприятий сотрудниками Сабирабадского РОП были задержаны 6 человек, изъяты около 2 кг различных наркотических средств.