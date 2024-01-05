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В Сабирабаде задержаны браконьеры

В Сабирабаде задержаны браконьеры В селе Шыхлар Сабирабадского района задержаны четыре браконьера.
Происшествия
5 января 2024 г. 08:42
В Сабирабаде задержаны браконьеры

В селе Шыхлар Сабирабадского района задержаны четыре браконьера.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Сабирабадского районного отдела полиции в целях пресечения незаконной охоты и нарушения правил ношения оружия, на территории села Шыхлар были задержаны четыре человека, которые хотели заняться незаконной охотой без соответствующего разрешения.

У этих лиц в качестве вещественных доказательств были изъяты охотничье оружие, патроны и охотничьи приспособления.

По факту ведется расследование в Сабирабадском РОП.

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