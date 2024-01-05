В Сабирабаде задержаны браконьеры

В селе Шыхлар Сабирабадского района задержаны четыре браконьера.
Об этом
Согласно информации, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Сабирабадского районного отдела полиции в целях пресечения незаконной охоты и нарушения правил ношения оружия, на территории села Шыхлар были задержаны четыре человека, которые хотели заняться незаконной охотой без соответствующего разрешения.
У этих лиц в качестве вещественных доказательств были изъяты охотничье оружие, патроны и охотничьи приспособления.
По факту ведется расследование в Сабирабадском РОП.