В Сабирабаде задержаны браконьеры

В селе Шыхлар Сабирабадского района задержаны четыре браконьера.

В селе Шыхлар Сабирабадского района задержаны четыре браконьера.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Сабирабадского районного отдела полиции в целях пресечения незаконной охоты и нарушения правил ношения оружия, на территории села Шыхлар были задержаны четыре человека, которые хотели заняться незаконной охотой без соответствующего разрешения.

У этих лиц в качестве вещественных доказательств были изъяты охотничье оружие, патроны и охотничьи приспособления.

По факту ведется расследование в Сабирабадском РОП.