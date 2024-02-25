В Сабирабаде задержан подозреваемый в убийстве отца

24 февраля в районную прокуратуру поступила информация о том, что житель Сабирабадского района Миртахир Самедов, 1953 года рождения, скончался от полученных травм в больнице.

24 февраля в районную прокуратуру поступила информация о том, что житель Сабирабадского района Миртахир Самедов, 1953 года рождения, скончался от полученных травм в больнице.

Как сообщили Report в прокуратуре Сабирабадского района, в ходе предварительного следствия Хайям Самедов, 1982 года рождения, 23 февраля нанес телесные повреждения различными предметами своему отцу Миртахиру Самедову во время ссоры между ними в частном доме, расположенном по улице Г.Гамидова в Сабирабаде.

По факту в прокуратуре Сабирабадского района возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование по статье 126.3 УК (в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности). Хайям Самедов арестован в качестве подозреваемого по этому делу.