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В Сабирабаде задержан подозреваемый в убийстве отца

В Сабирабаде задержан подозреваемый в убийстве отца 24 февраля в районную прокуратуру поступила информация о том, что житель Сабирабадского района Миртахир Самедов, 1953 года рождения, скончался от полученных травм в больнице.
Происшествия
25 февраля 2024 г. 10:38
В Сабирабаде задержан подозреваемый в убийстве отца

24 февраля в районную прокуратуру поступила информация о том, что житель Сабирабадского района Миртахир Самедов, 1953 года рождения, скончался от полученных травм в больнице.

Как сообщили Report в прокуратуре Сабирабадского района, в ходе предварительного следствия Хайям Самедов, 1982 года рождения, 23 февраля нанес телесные повреждения различными предметами своему отцу Миртахиру Самедову во время ссоры между ними в частном доме, расположенном по улице Г.Гамидова в Сабирабаде.

По факту в прокуратуре Сабирабадского района возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование по статье 126.3 УК (в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности). Хайям Самедов арестован в качестве подозреваемого по этому делу.

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Версия на азербайджанском языке Atasının ölümündə şübhəli bilinən şəxs tutulub

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