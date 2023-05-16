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В Сабирабаде задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия

В Сабирабаде задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия Сотрудники Сабирабадского РУП задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия.
Происшествия
16 мая 2023 г. 09:42
В Сабирабаде задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия

Сотрудники Сабирабадского РУП задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе осмотра автомобиля марки "ВАЗ-21011", принадлежащего жителю Саатлинского района, ранее судимому Элану Байрамову, были обнаружены и изъяты автоматическое оружие марки АКС-74У, две обоймы для патронов и 76 патронов.

В результате другой операции, проведенной сотрудниками районного отдела полиции, был задержан житель села Уладжалы Асиф Джафаров, подозреваемый в культивации наркосодержащих растений.

В ходе осмотра его приусадебного участка было обнаружено и изъято 59 кустов конопли, выращенных путем культивации в теплице во дворе.

Расследования по фактам продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda qanunsuz silah saxlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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