В Сабирабаде задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия

Сотрудники Сабирабадского РУП задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия.

Сотрудники Сабирабадского РУП задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе осмотра автомобиля марки "ВАЗ-21011", принадлежащего жителю Саатлинского района, ранее судимому Элану Байрамову, были обнаружены и изъяты автоматическое оружие марки АКС-74У, две обоймы для патронов и 76 патронов.

В результате другой операции, проведенной сотрудниками районного отдела полиции, был задержан житель села Уладжалы Асиф Джафаров, подозреваемый в культивации наркосодержащих растений.

В ходе осмотра его приусадебного участка было обнаружено и изъято 59 кустов конопли, выращенных путем культивации в теплице во дворе.

Расследования по фактам продолжаются.