В Сабирабаде задержан занимающийся выращиванием конопли мужчина

Сотрудники Сабирабадского районного отдела полиции продолжают успешные оперативные мероприятия против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и культивированием наркосодержащих растений.

Сотрудники Сабирабадского районного отдела полиции продолжают успешные оперативные мероприятия против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и культивированием наркосодержащих растений.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате очередного мероприятия в селе Минбаши был задержан местный житель Хейраддин Фараджов. Во время предварительного допроса он признался, что занимался культивированием конопли, которую выращивал во дворе принадлежащего его кузену частного дома в селе Гарагадж.

Во время осмотра указанной территории сотрудниками полиции были обнаружен и изъяты 249 кустов конопли весом более 91 кг и более 5 кг марихуаны.

По факту в следственном отделе Сабирабадского РОП продолжается расследование.