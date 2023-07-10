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В Сабирабаде задержан занимающийся выращиванием конопли мужчина

В Сабирабаде задержан занимающийся выращиванием конопли мужчина Сотрудники Сабирабадского районного отдела полиции продолжают успешные оперативные мероприятия против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и культивированием наркосодержащих растений.
Происшествия
10 июля 2023 г. 09:25
В Сабирабаде задержан занимающийся выращиванием конопли мужчина

Сотрудники Сабирабадского районного отдела полиции продолжают успешные оперативные мероприятия против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и культивированием наркосодержащих растений.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате очередного мероприятия в селе Минбаши был задержан местный житель Хейраддин Фараджов. Во время предварительного допроса он признался, что занимался культивированием конопли, которую выращивал во дворе принадлежащего его кузену частного дома в селе Гарагадж.

Во время осмотра указанной территории сотрудниками полиции были обнаружен и изъяты 249 кустов конопли весом более 91 кг и более 5 кг марихуаны.

По факту в следственном отделе Сабирабадского РОП продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQohumunun həyətində narkotik yetişdirən şəxs saxlanılıb

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