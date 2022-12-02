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В Сабирабаде взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали супруги

В Сабирабаде взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали супруги В Сабирабадском районе Азербайджана взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали супруги.
Происшествия
2 декабря 2022 г. 10:05
В Сабирабаде взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали супруги

В Сабирабадском районе Азербайджана взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали супруги.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано в селе Грузма.

В результате взрыва газового баллона хозяева дома - Бабаев Абдул Абусамед оглу, 1967 года рождения, и его жена Бабаева Гюльтекин Забулла гызы, 1970 года рождения, получили ожоги лица и других частей тела.

Пострадавшие были госпитализированы в Сабирабадскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabaddda qaz balonu partlayıb, ər-arvad yanıq xəsarətləri alıb

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