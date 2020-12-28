В Сабирабаде выявлены кафе - нарушители карантина

Сотрудниками Сабирабадского РУП ведутся мероприятия по борьбе с нарушителями карантинного режима.

Сотрудниками Сабирабадского РУП ведутся мероприятия по борьбе с нарушителями карантинного режима.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в селе Гашимханлы Сабирабадского района были выявлены два кафе, принимавшие посетителей, что противоречит требованиям действующего в стране карантина.

В обоих кафе насчитывалось на момент задержания около 20 посетителей. В отношении восьми нарушителей применены административные взыскания, остальным вынесены серьезные предупреждения.