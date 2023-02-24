В Сабирабаде столкнулись микроавтобус и легковушка, есть пострадавшие

На пролегающем по территории села Булаглы отрезке дороги Гаджигабул-Горадиз в Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

На пролегающем по территории села Булаглы отрезке дороги Гаджигабул-Горадиз в Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Как передает аранское бюро Report, в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля различные телесные повреждения получили Гусейнова Джамиля Магеррам гызы (1955 г.р.), Зейналов Эльчин Ханлар оглу (1998 г.р.), Салаев Субхан Этибар оглу (1992 г.р.), Алиев Бархудар Салех оглу (1973 г.р.) и Мамедова Джавахир Алиш гызы (1970 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.