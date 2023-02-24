О нас

В Сабирабаде столкнулись микроавтобус и легковушка, есть пострадавшие

В Сабирабаде столкнулись микроавтобус и легковушка, есть пострадавшие На пролегающем по территории села Булаглы отрезке дороги Гаджигабул-Горадиз в Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.
Происшествия
24 февраля 2023 г. 09:49
В Сабирабаде столкнулись микроавтобус и легковушка, есть пострадавшие

На пролегающем по территории села Булаглы отрезке дороги Гаджигабул-Горадиз в Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Как передает аранское бюро Report, в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля различные телесные повреждения получили Гусейнова Джамиля Магеррам гызы (1955 г.р.), Зейналов Эльчин Ханлар оглу (1998 г.р.), Салаев Субхан Этибар оглу (1992 г.р.), Алиев Бархудар Салех оглу (1973 г.р.) и Мамедова Джавахир Алиш гызы (1970 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSabirabadda mikroavtobusla yük maşını toqquşub, 5 nəfər xəsarət alıb - SİYAHI

Самое читаемое

AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
Чавушоглу: Турция благодарна США за оказанную помощь на фоне землетрясений
Чавушоглу: Турция благодарна США за оказанную помощь на фоне землетрясений
20 февраля 2023 г. 11:46
Гимнастка: Чемпионство в Баку - это исторический результат
Гимнастка: Чемпионство в Баку - это исторический результат
21 февраля 2023 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi