В Сабирабаде столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

В Сабирабаде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как передает аранское бюро Report, ДТП произошло сегодня утром на 21-ом километре автодороги Гаджигабул-Горадиз, близ села Нариманкенд.
В результате столкновения автомобилей марок Mercedes и Toyota различные травмы получили жители города Баку Аббасова Наиля Рахим гызы 1966 года рождения и Аббасова Кёнуль Арзу гызы 1994 года рождения.
Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Сабирабадского района.
По факту проводится расследование.