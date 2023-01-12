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В Сабирабаде столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

В Сабирабаде столкнулись две легковушки, есть пострадавшие В Сабирабаде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Происшествия
12 января 2023 г. 11:08
В Сабирабаде столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

В Сабирабаде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как передает аранское бюро Report, ДТП произошло сегодня утром на 21-ом километре автодороги Гаджигабул-Горадиз, близ села Нариманкенд.

В результате столкновения автомобилей марок Mercedes и Toyota различные травмы получили жители города Баку Аббасова Наиля Рахим гызы 1966 года рождения и Аббасова Кёнуль Арзу гызы 1994 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Сабирабадского района.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSabirabadda minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

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