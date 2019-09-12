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В Сабирабаде столкнулись два грузовика

​В Сабирабаде столкнулись два грузовика

Сабирабадском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как передаёт аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на части автомагистрали Гаджигабул-Хоразиз, пролегающей через территорию села Шахрияр.

В результате столкновения грузовиков «КамАЗ», житель Имишлинского района, 22-летний Пашили Орхан Алифага оглу получил травмы различной степени тяжести. Раненого доставили в Сабирабадскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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