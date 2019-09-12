В Сабирабаде столкнулись два грузовика

​В Сабирабаде столкнулись два грузовика

12 сентября, 2019 23:50

https://report.az/storage/news/4b4ee6d03f4efcacefcf4f37204446f1/629a0bed-e5a5-45fb-a9cf-7c6b4f9ce6c7_292.jpg Сабирабадском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. Как передаёт аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на части автомагистрали Гаджигабул-Хоразиз, пролегающей через территорию села Шахрияр. В результате столкновения грузовиков «КамАЗ», житель Имишлинского района, 22-летний Пашили Орхан Алифага оглу получил травмы различной степени тяжести. Раненого доставили в Сабирабадскую районную центральную больницу. По факту ведется расследование.

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