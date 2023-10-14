В Сабирабаде пятеро пострадали в тяжелом ДТП

В Сабирабаде пятеро пострадали в тяжелом ДТП

В селе Гарагюней Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

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В селе Гарагюней Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек. Как сообщает аранское бюро Report , автомобиль марки "Мерседес" столкнулся с другим транспортным средством. В ДТП травмы различной степени тяжести получили местные жители Вахид Хейбат оглу Асланов (1963 г.р.), Ханымзяр Джаваншир гызы Асланова (1995 г.р.), ее несовершеннолетняя дочь Асланова З.Р. (2020 г.р.), Джаваншир Мамедага оглу Джафаров (1966 г.р.) и Гашимхан Лятиф оглу Гасымов (1975 г.р.). Пострадавшие госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал