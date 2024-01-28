В Сабирабаде задержан подозреваемый в сбыте наркотиков

Сотрудники Сабирабадского районного отдела полиции продолжают оперативные мероприятия в отношении лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, а также незаконным хранением оружия.

Сотрудники Сабирабадского районного отдела полиции продолжают оперативные мероприятия в отношении лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, а также незаконно владеющих огнестрельным оружием..

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, сотрудниками полиции был задержан местный житель Нури Ахадов.

При обыске у мужчины было обнаружено и изъято 50 граммов марихуаны, один автомат, магазин и 11 патронов к нему.

В ходе аналогичных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции с начала года по сегодняшний день, были задержаны 15 человек. У них были обнаружены различные виды наркотиков - героин, метамфетамин и марихуана - общим весом около 5 килограммов. Также за отчетный период были выявлены и привлечены к следствию три человека, подозреваемых в совершении шести краж на территории района.