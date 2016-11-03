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    В Сабирабаде проведена операция "Хаш-хаш 2016", обнаружены наркотические средства в крупном размере - ФОТО

    Проводится расследование

    Сабирабад. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе задержан мужчина, занимавшийся незаконным оборотом и сбытом наркотических средств.

    Как сообщает Report, сотрудники Сабирабадского районного отделения полиции (РОП) провели операцию согласно плану комплексных мероприятий против незаконного оборота наркотических средств "Хаш-хаш 2016". 

    В ходе операции при осмотре дома жителя села Аскербейли Сабирабадского района - Гараева Рустама Гардашали оглу были обнаружены и изъяты 53 спичечных коробка с наркотическим веществом и высушенная на открытом воздухе марихуана общим весом 360 г.  

    По данному факту в Сабирабадском РОП проводится расследование.

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