В Сабирабаде проведена операция "Хаш-хаш 2016", обнаружены наркотические средства в крупном размере - ФОТО

Сабирабад. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе задержан мужчина, занимавшийся незаконным оборотом и сбытом наркотических средств.

Как сообщает Report, сотрудники Сабирабадского районного отделения полиции (РОП) провели операцию согласно плану комплексных мероприятий против незаконного оборота наркотических средств "Хаш-хаш 2016".

В ходе операции при осмотре дома жителя села Аскербейли Сабирабадского района - Гараева Рустама Гардашали оглу были обнаружены и изъяты 53 спичечных коробка с наркотическим веществом и высушенная на открытом воздухе марихуана общим весом 360 г.

По данному факту в Сабирабадском РОП проводится расследование.