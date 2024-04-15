В Сабирабаде произошло ДТП со смертельным исходом

В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Сабирабадском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Шахрияр.

Так, водитель легкого автомобиля не справился с управлением на одном из участков трассы, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и скатилось в овраг.

По предварительным данным, Сабир Байрам оглу Мамедов, 1996 года рождения, скончался на месте ДТП, а Досту Алияр гызы Исмайлова, 1992 года рождения, получила травмы различной степени тяжести.

Пострадавшую доставили в Сабирабадскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.