О нас

В Сабирабаде произошло ДТП, пострадали 5 человек

В Сабирабаде произошло ДТП, пострадали 5 человек Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Сабирабаде.
Происшествия
16 ноября 2023 г. 20:55
В Сабирабаде произошло ДТП, пострадали 5 человек

Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Сабирабаде.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на участке дороги, проходящем через село Гаратяпя.

Во время дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили жители села Гафарархы Махмудова Сяма Намиг гызы, 2014 года рождения, Махмудова Гюлая Ханоглан гызы, 1959 года рождения, Махмудов Иманага Ханоглан оглу, 1957 года рождения, Махмудов Хягигят, 1960 года рождения, и Гасанов Расул, 1986 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы в Сабирабадскую центральную районную больницу.

По данному факту проводится расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabirabadda yol qəzası olub, 5 nəfər xəsarət alıb

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi