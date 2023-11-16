В Сабирабаде произошло ДТП, пострадали 5 человек

Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Сабирабаде.

Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Сабирабаде.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на участке дороги, проходящем через село Гаратяпя.

Во время дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили жители села Гафарархы Махмудова Сяма Намиг гызы, 2014 года рождения, Махмудова Гюлая Ханоглан гызы, 1959 года рождения, Махмудов Иманага Ханоглан оглу, 1957 года рождения, Махмудов Хягигят, 1960 года рождения, и Гасанов Расул, 1986 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы в Сабирабадскую центральную районную больницу.

По данному факту проводится расследование.