В Сабирабаде произошло ДТП: один человек погиб, еще один ранен

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Сабирабад. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Сабирабаде произошло ДТП, в ходе которого один человек погиб, другой ранен. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован в вечерние часы на автотрассе Гаджигабул – Бахрамтепе, на участке дороги, пролегающей через село Шахрияр. Сообщается, что автомобиль марки «Жигули» врезался в радарный столб, что привело к трагедии с летальным исходом.

В данный момент идет работа над установлением личности погибшего и раненого. Пострадавший доставлен в Ширванскую центральную клиническую больницу. Ведется расследование.