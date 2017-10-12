В Сабирабаде произошло ДТП, есть пострадавшие

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Сабирабад. 12 октября. REPORT.AZ/ В Сабирабаде произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел в деревне Зангана.

Так, в результате столкновения автомобиля марки "Жигули" с коровой пострадали трое жителей села Зангана: 32-летний Бейлер Альрахман оглу Бабаев, 26-летний Турархан Бейнишоглу Асадов и 22-лейний Мархамад Дейанет оглу Акбаров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Сабирабадского района.

По факту ведется следствие.