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    В Сабирабаде произошло ДТП, есть пострадавшие

    Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести© Courtesy İmage

    Сабирабад. 12 октября. REPORT.AZ/ В Сабирабаде произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

    Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел в деревне Зангана.

    Так, в результате столкновения автомобиля марки "Жигули" с коровой пострадали трое жителей села Зангана: 32-летний Бейлер Альрахман оглу Бабаев, 26-летний Турархан Бейнишоглу Асадов и 22-лейний Мархамад Дейанет оглу Акбаров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Сабирабадского района.

    По факту ведется следствие. 

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