Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Сабирабаде произошло ДТП, есть погибший

    Происшествия
    • 24 сентября, 2026
    • 19:27
    В Сабирабаде произошло ДТП, есть погибший

    В Сабирабадском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Османлы.

    Автомобиль марки "Жигули" столкнулся с другим легковым автомобилем. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, трое получили ранения. Погибшим оказался житель города Ширван, Ибрагимов Рагим Мазахир оглу, 1954 года рождения.

    Пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую больницу.

    В настоящее время устанавливаются личности погибшего и пострадавших.

    По факту проводится расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Пострадавшие (раненые) Смертельный случай
    Sabirabadda avtoqəza olub, ölən var
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    21:32

    Глава МИД: Турция приветствует усилия по возобновлению переговоров Ирана и США

    В регионе
    21:05

    ЦАХАЛ заявил об атаках на радикалов в Газе и юге Ливана

    Другие страны
    20:58

    Победа Расселла в Баку вошла в топ-10 самых близких финишей в истории "Формулы 1"

    Формула 1
    20:41

    Азербайджанские сборные провели очередные игры на Шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    20:19

    Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    20:06

    Главы МИД РФ и Германии обсудили в Нью-Йорке ситуацию в Украине - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:43
    Видео

    На страницах президента в соцсетях опубликовано видео о Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Внутренняя политика
    19:36

    Пезешкиан: Ормузский вопрос можно решить путем диалога, а не силой

    В регионе
    19:24

    В тяжелом ДТП в Агджабеди погибли братья

    Происшествия
    Лента новостей