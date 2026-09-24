В Сабирабаде произошло ДТП, есть погибший

В Сабирабадском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Османлы.

Автомобиль марки "Жигули" столкнулся с другим легковым автомобилем. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, трое получили ранения. Погибшим оказался житель города Ширван, Ибрагимов Рагим Мазахир оглу, 1954 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую больницу.

В настоящее время устанавливаются личности погибшего и пострадавших.

По факту проводится расследование.