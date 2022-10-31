В Сабирабаде столкнулись автомобили, есть раненые

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Сабирабадском районе в результате столкновения автомобилей, перевозивших рабочих, пострадали шесть человека.

Как сообщает региональное бюро Report, все раненые - жители села Залгарагадж:

1) Гаджиева Гульбахар Ханмурад гызы 1984 года рождения,

2) Бахшалиева Шалала Барат гызы 1969 года рождения,

3) Наджафова Наиля Арастун гызы, 1968 года рождения,

4) Бахшалиева Бахрузе Деир гызы 1978 года рождения,

5) Мамедова Махира Шахлар гызы, 1967 года рождения,

6) Бахшалиев Асиф Алисафа оглу 1972 года рождения.

По факту проводится расследование.

10:03

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории села Залгарагадж.

По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и раненые.

По факту ведется расследование.