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    В Сабирабаде произошло ДТП: два человека ранены

    Автомобиль марки ВАЗ-2107, потеряв управление, врезался в железо-бетонный столб© Report

    Сабирабад. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Сабирабаде произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 человека. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован накануне вечером на территории села Джавад. 

    Автомобиль марки "ВАЗ-2107", потеряв управление, врезался в железо-бетонный столб. В результате житель села Джавад, 34-летний Эльгюль Ельшад оглу Джабраилов и еще один пассажир получили различные телесные травмы. Пострадавшие были помещены в центральную районную больницу Сабирабада. Ведется расследование.    

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