В Сабирабаде превернулся автомобиль, в числе пострадавших годовалый ребенок

Четверо, включая годовалого ребенка, пострадали в дорожно-транспортного происшествия в селе Моранлы Сабирабадского района.

Четверо, включая годовалого ребенка, пострадали в дорожно-транспортного происшествия в селе Моранлы Сабирабадского района.

Как сообщает аранское бюро Report , водитель легкового автомобиля потерял управление, в результате чего транспортное средство выехало в кювет и перевернулось.

В аварии травмы различной степени тяжести получили жители села Моранлы Адем Тофиг оглу Тейюбов, 1990 года рождения, Бану Эльдар гызы Бедирова, 2022 года рождения, Адиля Джаваншир гызы Бедирова, 1996 года рождения, и Бабек Эльвин оглу Бедирзаде, 2019 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Ширванскую районную центральную больницу.

По факту начаты проверки.