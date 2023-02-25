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В Сабирабаде превернулся автомобиль, в числе пострадавших годовалый ребенок

В Сабирабаде превернулся автомобиль, в числе пострадавших годовалый ребенок Четверо, включая годовалого ребенка, пострадали в дорожно-транспортного происшествия в селе Моранлы Сабирабадского района.
Происшествия
25 февраля 2023 г. 22:34
В Сабирабаде превернулся автомобиль, в числе пострадавших годовалый ребенок

Четверо, включая годовалого ребенка, пострадали в дорожно-транспортного происшествия в селе Моранлы Сабирабадского района.

Как сообщает аранское бюро Report, водитель легкового автомобиля потерял управление, в результате чего транспортное средство выехало в кювет и перевернулось.

В аварии травмы различной степени тяжести получили жители села Моранлы Адем Тофиг оглу Тейюбов, 1990 года рождения, Бану Эльдар гызы Бедирова, 2022 года рождения, Адиля Джаваншир гызы Бедирова, 1996 года рождения, и Бабек Эльвин оглу Бедирзаде, 2019 года рождения.

Пострадавшие доставлены в Ширванскую районную центральную больницу.

По факту начаты проверки.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda minik avtomobili aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb

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