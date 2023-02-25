В Сабирабаде превернулся автомобиль, в числе пострадавших годовалый ребенок

Четверо, включая годовалого ребенка, пострадали в дорожно-транспортного происшествия в селе Моранлы Сабирабадского района.
Как сообщает аранское бюро
В аварии травмы различной степени тяжести получили жители села Моранлы Адем Тофиг оглу Тейюбов, 1990 года рождения, Бану Эльдар гызы Бедирова, 2022 года рождения, Адиля Джаваншир гызы Бедирова, 1996 года рождения, и Бабек Эльвин оглу Бедирзаде, 2019 года рождения.
Пострадавшие доставлены в Ширванскую районную центральную больницу.
По факту начаты проверки.