В Сабирабаде перевернулся трактор, все шестеро погибших - родственники - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Сабирабад. 7 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы имена погибших в результате тяжелого ДТП в Сабирабаде.

Как сообщает ширванское бюро Report, в результате аварии погибли Иманова Малахат Нухбала гызы, Гасымова Гюнай Тофиг гызы, Иманова Хаяла Абульгасан гызы, Багирова Захра Теймур гызы, Багирова Фатима Теймур гызы, Багирова Эльнара Теймур гызы.

Начато расследование по факту.

Все погибшие - родственники.

Как ранее сообщало ширванское бюро Report, во время доставки работников на поле трактор, которым управлял житель села Шахрияр Иманов Халид Аждар оглы, потерял управление, в результате чего тракторный прицеп перевернулся и упал в водный канал. В результате 5 из семи находившихся в прицепе трактора женщин погибли на месте происшествия. Еще две женщины в тяжелом состоянии были госпитализированы в Ширванскую городскую центральную больницу. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

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Сабирабад. 7 мая. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Шахрияр.

Сообщается, что отвозивший рабочих на поле трактор потерял управление, в результате чего тракторный прицеп перевернулся упал в водоканал, находившиеся в прицепе 5 человек погибли.

По факту начато расследование.