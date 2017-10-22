В Сабирабаде перевернулся КамАз, постарадал водитель

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Сабирабаде в результате аварии грузового автомобиля пострадал водитель.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел в утренние часы в районе села Шахрияр.

Житель Гаджигабула, 30-летний Парвиз Хидает оглу Талыбов будучи за рулем КамАз на магистральной дороге потерял управление и автомобиль упал в кювет.

В результате водитель, получивший повреждения различных степеней тяжести, доставлен в больницу.

По факту проводится следствие.