В Сабирабаде перевернулся КамАз, постарадал водитель

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Сабирабаде в результате аварии грузового автомобиля пострадал водитель.
Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел в утренние часы в районе села Шахрияр.
Житель Гаджигабула, 30-летний Парвиз Хидает оглу Талыбов будучи за рулем КамАз на магистральной дороге потерял управление и автомобиль упал в кювет.
В результате водитель, получивший повреждения различных степеней тяжести, доставлен в больницу.
По факту проводится следствие.
Valeh DadaşovАвтор новости
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