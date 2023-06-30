В Сабирабаде оштрафованы лица за несоблюдение требований по охране окружающей среды

В Сабирабадском районе оштрафованы лица, загрязняющие окружающую среду. Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел. Так, сотрудники районного отдела полиции выявили факты несоблюдения требова

В Сабирабадском районе оштрафованы лица, загрязняющие окружающую среду.



Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.



Так, сотрудники районного отдела полиции выявили факты несоблюдения требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов на различных улицах и проспектах района.



За нарушение требований статьи 271 Кодекса об административных правонарушениях (Несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) в отделе общественной безопасности РОП в отношении главы районного муниципалитета, руководства жилищно-эксплуатационного управления и санитарного отдела были приняты меры в соответствии с законодательством, об этом было уведомлено Региональное управление экологии и природных ресурсов №3.