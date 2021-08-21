О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Сабирабаде мужчина убил жену, тестя и себя

В Сабирабаде мужчина убил жену, тестя и себя В Сабирабаде произошла стрельба.
Происшествия
21 августа 2021 г. 01:07
В Сабирабаде мужчина убил жену, тестя и себя

В Сабирабаде произошла стрельба.

По данным аранского бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Аскербейли.

Житель Саатлинского района Магеррамов Низам Гараоглан оглу (1963 г.р.) убил из ружья свою жену, жительницу села Аскербейли Сабирабадского района Магеррамову Рухию Амирхан гызы (1976 г.р.) и тестя Афлатунова Амирхана Алибала оглу (1938 г.р.), а затем и себя.

По предварительной информации, между Н.Магеррамовым и его женой возник спор, и Р.Магеррамова ушла в дом отца. Н.Магеррамов отправился к тестю, чтобы вернуть жену домой, и совершил тяжкое преступление.

По факту проводится расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sabirabadda ər arvadını, qayınatasını və özünü öldürüb

Другие новости из категории

Граждане Азербайджана попали в ДТП в России, есть погибшие
ФотоГраждане Азербайджана попали в ДТП в России, есть погибшие
20 августа 2021 г. 23:26
В Дашкесане нарушители правил дорожного движения привлечены к ответственности
ФотоВ Дашкесане нарушители правил дорожного движения привлечены к ответственности
20 августа 2021 г. 20:35
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
Адвокат потребовал вызвать в суд Али Гасанова и его родственников
20 августа 2021 г. 18:57
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
Представитель МВД: Фактов производства метамфетамина в Азербайджане не установлено
20 августа 2021 г. 17:05
Свидетели дали показания на суде по делу экс-начальника Госслужбы
Свидетели дали показания на суде по делу экс-начальника Госслужбы
20 августа 2021 г. 15:58
В Азербайджане в первом полугодии 322 человека совершили суицид
В Азербайджане в первом полугодии 322 человека совершили суицид
20 августа 2021 г. 15:11
В Баку начался суд над экс-главой ИВ Имишлинского района
В Баку начался суд над экс-главой ИВ Имишлинского района
20 августа 2021 г. 14:34
МВД: Для свободного передвижения по стране граждане должны вакцинироваться
МВД: Для свободного передвижения по стране граждане должны вакцинироваться
20 августа 2021 г. 12:20
МВД: В торговых объектах мониторинг будут проводить лица как в штатском, так и в полицейской форме
МВД: В торговых объектах мониторинг будут проводить лица как в штатском, так и в полицейской форме
20 августа 2021 г. 11:59
МВД: В ходе проверок на свадьбах арестованы 38 человек
МВД: В ходе проверок на свадьбах арестованы 38 человек
20 августа 2021 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi