В Сабирабаде мужчина убил жену, тестя и себя

В Сабирабаде произошла стрельба.

В Сабирабаде произошла стрельба.

По данным аранского бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Аскербейли.

Житель Саатлинского района Магеррамов Низам Гараоглан оглу (1963 г.р.) убил из ружья свою жену, жительницу села Аскербейли Сабирабадского района Магеррамову Рухию Амирхан гызы (1976 г.р.) и тестя Афлатунова Амирхана Алибала оглу (1938 г.р.), а затем и себя.

По предварительной информации, между Н.Магеррамовым и его женой возник спор, и Р.Магеррамова ушла в дом отца. Н.Магеррамов отправился к тестю, чтобы вернуть жену домой, и совершил тяжкое преступление.

По факту проводится расследование.