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    В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

    Сабирабад. 28 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в тяжелом ДТП в Сабирабадском районе.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, микроавтобус марки “Mercedes” столкнулся с “KamAZ”-ом. В результате ДТП пострадали восемь человек.

    Список пострадавших:

    Водитель микроавтобуса, житель села Гарагадж, 1963-го года рождения Алиев Джамаладин Ахмед оглы;

    1965-го года рождения Исаева Гямяр Сехраб гызы

    1965-го года рождения Шахгулиева Гюльшан Аловсат гызы

    1978-го года рождения Ибадова Шафига Тахир гызы

    1967-го года рождения Исаева Латифа Аббас гызы

    1993-го года рождения Эйвазов Орал Ровшан оглы

    1963-го года рождения Исламова Бирджагыз Гараоглан гызы

    1963-го года рождения Джафарова Зинаида

    ***07:07

    Сабирабад. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе микроавтобус столкнулся с грузовиком.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент произошел на территории села Полад Тогай в 06:30 утра.

    В результате ДТП пострадали восемь человек. Пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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