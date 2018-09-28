В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

Сабирабад. 28 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших в тяжелом ДТП в Сабирабадском районе.
Как сообщает миль-муганское бюро Report, микроавтобус марки “Mercedes” столкнулся с “KamAZ”-ом. В результате ДТП пострадали восемь человек.
Список пострадавших:
Водитель микроавтобуса, житель села Гарагадж, 1963-го года рождения Алиев Джамаладин Ахмед оглы;
1965-го года рождения Исаева Гямяр Сехраб гызы
1965-го года рождения Шахгулиева Гюльшан Аловсат гызы
1978-го года рождения Ибадова Шафига Тахир гызы
1967-го года рождения Исаева Латифа Аббас гызы
1993-го года рождения Эйвазов Орал Ровшан оглы
1963-го года рождения Исламова Бирджагыз Гараоглан гызы
1963-го года рождения Джафарова Зинаида
***07:07
Сабирабад. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе микроавтобус столкнулся с грузовиком.
Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент произошел на территории села Полад Тогай в 06:30 утра.
В результате ДТП пострадали восемь человек. Пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости