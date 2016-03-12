В Сабирабаде магазин сгорел вместе с товарами

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В селе Гурузма Сабирабадского района сгорели воспламеняемые конструкции магазина стройматериалов общей площадью 600 кв.м. и стройматериалы внутри магазина. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Удалось предотвратить распространение огня на прилегающий к торговому центру продуктовый магазин общей площадью 120 кв.м., цех авторемонта и 1 банкомат.

По факту ведется расследование.