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    В Сабирабаде магазин сгорел вместе с товарами

    По факту ведется расследование

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В селе Гурузма Сабирабадского района сгорели воспламеняемые конструкции магазина стройматериалов общей площадью 600 кв.м. и стройматериалы внутри магазина. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

    Удалось предотвратить распространение огня на прилегающий к торговому центру продуктовый магазин общей площадью 120 кв.м., цех авторемонта и 1 банкомат. 

    По факту ведется расследование.

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