В Сабирабаде из незаконного оборота изъято более 26 кг наркотических веществ

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабирабадского районного отделения полиции (РОП), в целом за июнь-июль из незаконного оборота было изъято 26 килограммов 522 грамма наркотических веществ различного свойства.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

По данному факту 3 человека были задержаны и представлены следствию.

Один из задержанных в ходе показаний заявил, что посадил семена конопли несколько месяцев назад во дворе своего дома и выращивал их специальным методом.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, следствие и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.