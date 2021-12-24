О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Сабирабаде и Кюрдамире задержаны активные больные COVID-19

В Сабирабаде и Кюрдамире задержаны активные больные COVID-19 Сотрудники Кюрдамирского районного управления полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.
Происшествия
24 декабря 2021 г. 08:42
В Сабирабаде и Кюрдамире задержаны активные больные COVID-19

Сотрудники Кюрдамирского районного управления полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, им оказался житель села Атакишили Хаял Аббасов.

Выяснилось, что мужчине было прописано лечение от коронавируса в домашних условиях, однако он, грубо нарушив правила карантина, покинул место проживания.

Аналогичный случай зафиксирован и в Сабирабадском районе. Сотрудниками районного управления полиции был задержан житель села Тюркяди Шаиг Рустамов.

С соблюдением медицинских процедур, их вернули домой.

По обоим фактам ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmir və Sabirabadda koronavirus xəstələri ictimai yerlərdə aşkarlanıblar

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
17 декабря 2021 г. 12:09
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi