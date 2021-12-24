В Сабирабаде и Кюрдамире задержаны активные больные COVID-19

Сотрудники Кюрдамирского районного управления полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.

Сотрудники Кюрдамирского районного управления полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, им оказался житель села Атакишили Хаял Аббасов.

Выяснилось, что мужчине было прописано лечение от коронавируса в домашних условиях, однако он, грубо нарушив правила карантина, покинул место проживания.

Аналогичный случай зафиксирован и в Сабирабадском районе. Сотрудниками районного управления полиции был задержан житель села Тюркяди Шаиг Рустамов.

С соблюдением медицинских процедур, их вернули домой.

По обоим фактам ведется расследование.