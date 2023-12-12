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Пожар на торговых объектах в Сабирабаде потушен

Пожар на торговых объектах в Сабирабаде потушен В Сабирабаде горят придорожные торговые объекты.
Происшествия
12 декабря 2023 г. 20:25
Пожар на торговых объектах в Сабирабаде потушен

Пожар на торговых объектах в Сабирабаде потушен.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В результате проведенных срочных и неотложных мероприятий пожар был потушен. По предварительным данным, пожар охватил несколько смежных друг с другом объектов различного назначения.

Будет предоставлена дополнительная информация.

20:01

В Сабирабаде горят придорожные торговые объекты.

По данным аранского бюро Report, инцидент произошел на 48-м километре магистрали Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, в районе села Галагайын.

По предварительной информации, на место происшествия были привлечены личный состав и пожарные машины, принадлежащие Сабирабадскому и Саатлинскому подразделениям пожарной охраны. Сообщается, что пожар локализован.

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