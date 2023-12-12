Пожар на торговых объектах в Сабирабаде потушен.
Об этом Report сообщили в МЧС.
В результате проведенных срочных и неотложных мероприятий пожар был потушен. По предварительным данным, пожар охватил несколько смежных друг с другом объектов различного назначения.
Будет предоставлена дополнительная информация.
20:01
В Сабирабаде горят придорожные торговые объекты.
По данным аранского бюро Report, инцидент произошел на 48-м километре магистрали Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, в районе села Галагайын.
По предварительной информации, на место происшествия были привлечены личный состав и пожарные машины, принадлежащие Сабирабадскому и Саатлинскому подразделениям пожарной охраны. Сообщается, что пожар локализован.