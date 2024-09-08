В Сабирабаде два человека пострадали в ДТП с фурой

В Сабирабаде два человека пострадали в ДТП с фурой

В селе Булаглы Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

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В селе Булаглы Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Как сообщает аранское бюро Report , инцидент произошел на участке автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан. В результате столкновения легкового автомобиля Mercedes и фуры различные травмы получили жители Сабирабадского района - водитель легковушки Вюсал Рустам оглу Гусейнов, 1992 года рождения, и Даянат Эльхан оглу Ахмедов, 1986 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу, Д.Ахмедов находится в состоянии комы. По факту начато расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал