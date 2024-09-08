В Сабирабаде два человека пострадали в ДТП с фурой

В селе Булаглы Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Как сообщает аранское бюро
В результате столкновения легкового автомобиля Mercedes и фуры различные травмы получили жители Сабирабадского района - водитель легковушки Вюсал Рустам оглу Гусейнов, 1992 года рождения, и Даянат Эльхан оглу Ахмедов, 1986 года рождения.
Пострадавшие были доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу, Д.Ахмедов находится в состоянии комы.
По факту начато расследование.