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В Сабирабаде два человека пострадали в ДТП с фурой

В Сабирабаде два человека пострадали в ДТП с фурой В селе Булаглы Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
Происшествия
8 сентября 2024 г. 08:56
В Сабирабаде два человека пострадали в ДТП с фурой

В селе Булаглы Сабирабадского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на участке автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан.

В результате столкновения легкового автомобиля Mercedes и фуры различные травмы получили жители Сабирабадского района - водитель легковушки Вюсал Рустам оглу Гусейнов, 1992 года рождения, и Даянат Эльхан оглу Ахмедов, 1986 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу, Д.Ахмедов находится в состоянии комы.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda minik avtomobili yük maşını ilə toqquşub, xəsarət alanlar var

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