В Сабирабаде два брата получили ножевые ранения в драке, произошедшей из-за женщины

Сабирабад. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня около 00:30 в селе Гарагюней Сабирабадского района произошла поножовщина.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, с ножевыми ранениями в Ширванскую городскую больницу поступили Мамедов Тофиг Эйбат оглы (1957) и его брат Мамедов Рафиг Эйбат оглы (1968).

Оба брата были прооперированы. Другие участники конфликта Аббасов Эльдар Аббас оглы (1950) и Нагиев Санан Сабир оглы (1983) были помещены в травматологическое отделение. Причиной драки послужило то, что женщина сбежала с бывшим мужем.

По факту правоохранительные органы ведут расследование.