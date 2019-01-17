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    В Сабирабаде два брата получили ножевые ранения в драке, произошедшей из-за женщины

    Сабирабад. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня около 00:30 в селе Гарагюней Сабирабадского района произошла поножовщина.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, с ножевыми ранениями в Ширванскую городскую больницу поступили Мамедов Тофиг Эйбат оглы (1957) и его брат Мамедов Рафиг Эйбат оглы (1968).

    Оба брата были прооперированы. Другие участники конфликта Аббасов Эльдар Аббас оглы (1950) и Нагиев Санан Сабир оглы (1983) были помещены в травматологическое отделение. Причиной драки послужило то, что женщина сбежала с бывшим мужем.

    По факту правоохранительные органы ведут расследование.

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