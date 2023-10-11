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В Сабирабаде автомобиль наехал на препятствие, есть пострадавшие

В Сабирабаде автомобиль наехал на препятствие, есть пострадавшие В Сабирабаде автомобиль наехал на препятствие, есть пострадавшие.
Происшествия
11 октября 2023 г. 21:05
В Сабирабаде автомобиль наехал на препятствие, есть пострадавшие

В Сабирабадском районе автомобиль наехал на препятствие, есть пострадавшие.

По данным аранского бюро Report, инцидент произошел в селе Халифали.

Водитель автомобиля марки ВАЗ-2106 потерял управление, в результате чего автомобиль наехал на препятствие у обочины дороги.

В результате аварии житель села Нуруллазаде Шихали Тапдыг оглу (2005 г.р.) получил тяжелые травмы, еще один человек - легкие.

Ш.Нуруллазаде оказали первую медицинскую помощь в Сабирабадской центральной районной больнице, затем он был направлен в Баку.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda avtomobil maneəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var

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