В Сабирабаде автомобиль наехал на препятствие, есть пострадавшие

В Сабирабаде автомобиль наехал на препятствие, есть пострадавшие.

В Сабирабадском районе автомобиль наехал на препятствие, есть пострадавшие.

По данным аранского бюро Report, инцидент произошел в селе Халифали.

Водитель автомобиля марки ВАЗ-2106 потерял управление, в результате чего автомобиль наехал на препятствие у обочины дороги.

В результате аварии житель села Нуруллазаде Шихали Тапдыг оглу (2005 г.р.) получил тяжелые травмы, еще один человек - легкие.

Ш.Нуруллазаде оказали первую медицинскую помощь в Сабирабадской центральной районной больнице, затем он был направлен в Баку.

По данному факту проводится расследование.