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В Сабирабаде автомобиль упал в водоканал, есть погибшие

В Сабирабаде автомобиль упал в водоканал, есть погибшие В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
6 декабря 2021 г. 08:51
В Сабирабаде автомобиль упал в водоканал, есть погибшие

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

На горячую линию министерства 112 поступила информация о том, что в селе Нариманкенд автомобиль марки "ГАЗ" упал в водоканал.

Соответствующие службы спасения Государственной противопожарной службы МЧС извлекли из деформированного транспортного средства тела водителя Фаяла Эльдар оглы Байрамова, 1990 года рождения и его пассажира Джалала Гурбан оглы Мамедова, 1989 года рождения.

Оба трупа переданы по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Sabirabadda avtomobil su kanalına aşıb, ölənlər var

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