В Сабирабаде автомобиль упал в водоканал, есть погибшие

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

На горячую линию министерства 112 поступила информация о том, что в селе Нариманкенд автомобиль марки "ГАЗ" упал в водоканал.

Соответствующие службы спасения Государственной противопожарной службы МЧС извлекли из деформированного транспортного средства тела водителя Фаяла Эльдар оглы Байрамова, 1990 года рождения и его пассажира Джалала Гурбан оглы Мамедова, 1989 года рождения.

Оба трупа переданы по назначению.