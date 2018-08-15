В Сабирабаде автомобиль сбил лошадь, водитель и наездник получили травмы - ФОТО

© Report

Сабирабад. 15 августа. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе автомобиль сбил лошадь.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером на пролегающем через сабирабадское село Гарагюней отрезке автомобильной дороги Гаджигабул - Бахрамтепе.

Водитель имеющего российскую регистрацию микроавтобуса марки "Hyundai" с государственным регистрационным номером Р 640 УН 72 сбил лошадь. Пострадавший в результате инцидента наездник, житель села Гарагюней Мирзага Абульфат оглу Исрафилов 2001 г.р. помещен в Ширванскую центральную городскую больницу.

Получившему легкие травмы и являющемуся гражданином России водителю микроавтобуса на месте была оказана помощь.

По факту ведется расследование.