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    В Сабирабаде 25-летнего парня ранили ножом

    Самир Гусейнов прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое

    Баку. 11 января. REPORT. AZ / В Сабирабаде произошла поножовщина.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Салманлы. Житель села, 25-летний Гусейнов Самир Алигияс оглу на почве конфликта был ранен ножом человеком, имя которого пока неизвестно. Раненый был госпитализирован в Сальянскую районную центральную больницу.

    Как сообщили Report в больнице, С.Гусейнов был размещен в хирургическое отделение больницы с диагнозом колото-резаная рана в левом боку, и был прооперирован. Его состояние оценивается как тяжелое. 

    По факту возбуждено уголовное дело в Сабирабадском районном управлении полиции, ведется расследование. 

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