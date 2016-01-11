В Сабирабаде 25-летнего парня ранили ножом

Баку. 11 января. REPORT. AZ / В Сабирабаде произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Салманлы. Житель села, 25-летний Гусейнов Самир Алигияс оглу на почве конфликта был ранен ножом человеком, имя которого пока неизвестно. Раненый был госпитализирован в Сальянскую районную центральную больницу.

Как сообщили Report в больнице, С.Гусейнов был размещен в хирургическое отделение больницы с диагнозом колото-резаная рана в левом боку, и был прооперирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело в Сабирабадском районном управлении полиции, ведется расследование.