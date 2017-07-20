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    В Сабирабаде 15-летнего жителя Баку спасли от утопления

    Инцидент зарегистрирован на территории Суговушан

    Сабирабад. 20 июля. REPOERT.AZ/ В Сабирабаде 15-летнего жителя Баку спасли от утопления. 

    Как передает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории Суговушан. Приехавший в Сабирабад в гости 15-летний житель Баку Ибрагим Азер оглу Джафаров столкнулся с риском утопления, купаясь в водном канале. Он был вытащен из воды местными жителями и доставлен в Сабирабадскую районную центральную больницу. После оказания первой медпомощи И. Джафарова отправили в Баку.

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